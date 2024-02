Schnee in den Tälern möglich: So wird der Freitag in der Steiermark

Am Freitag ist es in der Steiermark von der Früh weg dicht bewölkt. Nur im Süden und Südosten kann der Wind den Regen noch hintanhalten. Überall sonst beginnt es im Laufe des Vormittags zunächst leicht zu regnen. „Die Schneefallgrenze sinkt dabei nördlich des Alpenhauptkammes im Tagesverlauf immer häufiger bis in die Tallagen ab. Am Nachmittag breitet sich der Regen auf die ganze Steiermark aus, wobei nach Süden zu die Schneefallgrenze in 1.000 Meter bis 1.500 Meter bleibt“, teilen die Meteorologen der GeoShere Austria mit. Die Temperaturen liegen zwischen 5 und 12 Grad. Besonders im Nordwesten können dieses bereits am Vormittag erreicht werden. Über 10 Grad sind nur im Süden möglich.