Alle Jahre wieder: Florianis duellierten sich am Eis

Heiß am Eis

Veröffentlicht am 22. Februar 2024, 21:34 / ©pixabay.com

Das jährliche Eishockeymatch zwischen der Freiwilligen Feuerwehr Leoben-Stadt und der Freiwilligen Feuerwehr Leoben-Göss stand wieder am Programm. Beide Mannschaften gingen mit großer Leidenschaft in das Spiel, dabei stand in erster Linie die Kameradschaft im Vordergrund. Allen Beteiligten machte diese „Auseinandersetzung“ riesigen Spaß, wobei auch die Zuschauer durch diverse „Tanzeinlagen“ auf ihre Kosten kamen.

Knapper Sieg

Auch zeichnete sich dieses Spiel durch eine hohe Fairness aus. Über die gesamte Länge des Matchs fieberten die Zuschauer mit ihren Mannschaften mit und feuerten diese an. „Mit einem Endergebnis von 8:6 für die freiwillige Feuerwehr Leoben-Stadt ging es danach in ein freundschaftliches Penaltyschießen. Bis zum letzten Puck blieb es spannend und so konnten die beiden Feuerwehren mit einem 2:2 das Match beenden“, teilten die Florianis freudig mit.