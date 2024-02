Frau Holle bringt am Freitag Schnee nach Oberkärnten

Ein Italientief bringt am Freitag intensiven Niederschlag nach Kärnten. Während es im Süden eher regnet, wird es in Oberkärnten schneien. „Dabei sinkt die Schneefallgrenze in Oberkärnten bis in höher gelegene Täler. So kann es etwa im Lesachtal, im Oberen Gail-, Drau- und Mölltal nach und nach bis in Tallagen schneien“, so die Meteorologen der GeoSphere Austria in ihrer Prognose.

Im Osten bleibt es anfangs trocken

Nach Osten hin bleibt es anfangs noch eher trocken, im Laufe des Tages wird es aber auch hier regnen. „Die Schneefallgrenze liegt aber meist erst bei etwa 1.400 Meter, bei hoher Intensität vorübergehend auch darunter. Insgesamt fallen im Osten die Niederschläge aber deutlich schwächer aus“, fügt die GeoSphere Austria hinzu. Die Temperatur-Höchstwerte schwanken zwischen 1 Grad bei Schneefall im Lesachtal und bis zu 10 Grad vor dem Regen im Lavanttal.