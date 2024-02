Auf der Autobahn: Sondertransporter kollidiert mit Auto

Veröffentlicht am 23. Februar 2024, 06:10 / ©FF Bad St. Leonhard

Am 22. Feber 2024, gegen 22.30 Uhr, begleitete ein 53-jähriger Mann mit seinem Auto einen Sondertransporter. Dieser fuhr auf der Südautobahn A2 in Richtung Wien. Nach dem Großlidltunnel im Bezirk Wolfsberg fuhr der 47-jährige Lenker des Sondertransporters aus unbekannter Ursache in das Heck des Autos. Durch den Aufprall wurde das Auto nach rechts gegen die Leitschiene geschleudert. Er kam auf dem Pannenstreifen zum Stillstand. Der Transporter geriet ebenso ins Schleudern und stoppte auf dem 2. Fahrstreifen.

Fahrer leicht verletzt

Der 47-Jährige erlitt leichte Verletzungen und kam ins LKH Wolfsberg. Der Fahrer des Autos blieb unverletzt. Wegen der Aufräum- und Bergungsarbeiten war die A2 in Richtung Wien von 22.40 Uhr bis 23.50 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde über die B 70 umgeleitet. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Wolfsberg, Preitenegg und Bad St. Leonhard. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

