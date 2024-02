Geisterfahrer: LKW-Fahrer kehrt nach Irrfahrt auf A2 um

Am 23. Feber 2024 um 1.25 Uhr war ein 65-jähriger Mann aus Slowenien mit seinem Lastkraftwagen auf der Tauernautobahn A10 unterwegs. Er fuhr von Salzburg in Richtung Slowenien. Am Knoten Villach nahm er versehentlich die Autobahn A2 in Richtung Italien. Er drehte seinen LKW um und fuhr in die falsche Richtung auf der A2 zurück in Richtung Klagenfurt.

Sondertransport gestoppt

Nach etwa 200 Metern stoppte ein entgegenkommendes Fahrzeug mit Blaulicht ihn. Dieses Fahrzeug gehörte zu einem Sondertransport. Der 65-jährige LKW-Fahrer wurde daraufhin der Bezirkshauptmannschaft Villach-Land gemeldet.