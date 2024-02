Ungebetener Besucher: Einbrecher flieht ohne Beute in St. Andrä

Veröffentlicht am 23. Februar 2024, 06:32

Am 23. Feber 2024, kurz nach Mitternacht, wachte ein 73-jähriger Mann in seinem Haus in St. Andrä im Lavanttal auf. Er hörte dumpfe Geräusche. Sofort stand er auf und bewegte sich zur schon offenen Eingangstür. Der Einbrecher bemerkte ihn wahrscheinlich. Der Einbrecher konnte unerkannt entkommen. Ermittlungen zeigen, dass er das Haus nicht betreten hat. Die Eingangstür wurde beim Aufbrechen beschädigt. Nichts wurde gestohlen.