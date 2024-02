Acht Personen evakuiert bei Brand in Mauracher Wohnhaus

In der Nacht

Am 22. Februar 2024, um 23.59 Uhr, brach in Maurach am Achensee ein Brand im Wohnzimmer eines Hauses aus. Die Ursache ist unbekannt. 12 Menschen waren im Haus. 8 verließen es selbstständig. 4 wurden von der Feuerwehr über einen Balkon gerettet. Zwei Frauen, 63 und 33 Jahre alt, kamen mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus Schwaz. Das Wohnzimmer brannte komplett aus. Die Brandursache wird noch untersucht. 70 Feuerwehrleute aus Eben, Pertisau, Achenkirch und Schwaz waren im Einsatz. Dazu kamen zwei Rettungswagen, ein Notarzt, ein Einsatzleiter des Roten Kreuzes und eine Polizeistreife.