Alkoholisierter 63-Jähriger stürzt mit dem Fahrrad und verletzt sich

Am Abend

Ein 63-jähriger Mann aus Österreich fuhr am 22. Februar 2024 um 18.25 Uhr. Er war auf seinem E-Bike in Pradl. Er fuhr auf dem Radweg der Langstraße nach Süden, im westlichen Teil. Dabei stürzte er durch eigene Schuld. Er verletzte sich. Ein Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus in Innsbruck. Ein Alkoholtest zeigte, dass er getrunken hatte.