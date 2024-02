KAC: Letztes Spiel im Grunddurchgang steht an

Der EC-KAC beschließt am Freitag einen für ihn famosen Grunddurchgang, bislang brachte der Rekordmeister in 39 von 47 Saisonspielen Zählbares auf sein Konto, von den letzten 25 Ligaspielen wurde nur eines in regulärer Spielzeit verloren. Die Rotjacken haben gegenüber den vergangenen Jahren kaum an defensiver Stabilität eingebüßt, wie der niedrigste Gegentorschnitt aller Teams im Bewerb belegt, förmlich explodiert ist allerdings die offensive Produktivität: Unabhängig von der Anzahl der erzielten Treffer im finalen Spiel in Südtirol wird Klagenfurt am Ende des Grunddurchgangs seinen höchsten Torschnitt seit 23 Jahren (aktuell: 3,89 pro Partie) aufweisen. Der EC-KAC führt derzeit sowohl die Heim- als auch die Auswärtstabelle der win2day ICE Hockey League an und konnte sich in den vergangenen Wochen insbesondere auf ein starkes Powerplay verlassen.

Ganahl: „Wir haben aktuell einen tollen Lauf“

„Ich versuche, mich während der Saison so wenig wie möglich auf individuelle Statistiken und so weiter zu konzentrieren, der Fokus liegt voll darauf, dass wir als Mannschaft gut funktionieren und performen. Wir haben aktuell einen tollen Lauf, es geht alles in eine gute Richtung. Es ist wichtig, dass wir jetzt auf unseren Zehenspitzen bleiben, weiter hart arbeiten und uns nicht zurücklehnen, denn jetzt kommt die schönste Zeit der Saison“, erklärt KAC-Stürmer Manuel Ganahl dazu.

Match gegen HCB Südtirol steht an

Der HCB Südtirol leitete nach einem dürftigen Saisonstart – Trainerwechsel und insgesamt vier Nachverpflichtungen seit dem ersten Ligaspiel – einen veritablen Aufwärtstrend ein. Die Füchse haben es am heutigen Freitag in eigener Hand, ihr viertes Top-Vier-Finish in den vergangenen fünf Spielzeiten zu fixieren. „Der HCB Südtirol ist Jahr für Jahr sehr gut aufgestellt, hat einen breiten Kader und meistens vier gute Linien. Sie spielen relativ hart und auch smart, sie verteidigen sehr gut, dementsprechend ist es schwer, gegen sie viele gute Chancen zu kreieren. Das wird aber unsere Aufgabe sein, wir wollen alles daransetzen, mit viel Schwung in Richtung Playoffs zu gehen“, so Ganahl.

Kapitän kehrt ins Line-up zurück

Beim EC-KAC kehrt Kapitän Thomas Hundertpfund in das Line-up zurück. Auch die beiden seit dem letzten Spiel vor dem international Break verletzt fehlenden Stürmer Simeon Schwinger und Niki Kraus sind gegen den HCB Südtirol wieder mit von der Partie. Fehlen werden allerdings einige andere Angreifer: Luka Gomboc macht aktuell eine alte Verletzung zu schaffen, Johannes Bischofberger musste bereits das Training am Donnerstag krankheitsbedingt auslassen. Definitiv fehlen werden auch Rotjacken Mittelstürmer Raphael Herburger sowie Top-Torjäger Matt Fraser und Spielmacher Jan Muršak.