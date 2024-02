Kampf um den Erhalt der AMS Regionalstelle in Gleisdorf

Veröffentlicht am 23. Februar 2024, 07:49 / ©Felizian Krenn / 5 Minuten

Christoph Stark, ein Betroffener der Gemeindestrukturreform von 2015, setzt sich vehement für den Verbleib der AMS-Stelle in Gleisdorf auf Facebook ein. Er argumentiert, dass Gleisdorf zu den dynamischsten Regionen in der Steiermark gehört, sowohl arbeitsmarktpolitisch als auch demografisch. Trotz der Notwendigkeit von Veränderungen im öffentlichen Sektor aufgrund der Reform, appelliert er an die Entscheidungsträger, die Geschäftsstelle zu erhalten.

Nahversorger vor Ort

Besonders betont wird die Bedeutung des AMS als greifbarer Nahversorger vor Ort, vor allem für Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen oder multiple Problemlagen. Stark weist darauf hin, dass der persönliche Kontakt für ein erfolgreiches arbeitsmarktpolitisches Eingreifen entscheidend ist. Diese Personengruppe ist oft schwer über digitale Angebote zu erreichen, weshalb die physische Präsenz des AMS vor Ort unerlässlich ist.

Betreuungsqualität schlechter und nicht sinnvoll

Die SPÖ Gleisdorf hat ebenfalls ihren Widerstand gegen die Zusammenlegung der AMS-Stellen in Weiz und Gleisdorf zum Ausdruck gebracht. Vorsitzender Erwin Kohl argumentiert gegen eine solche Zusammenlegung, da sie die Betreuungsqualität verschlechtern und ökologisch nicht sinnvoll sein würde. Im Falle einer Durchführung fordert die SPÖ Gleisdorf ein adäquates Betreuungsangebot im regionalen Servicecenter, um weiterhin persönliche Beratung und Information zu gewährleisten.

Negative Auswirkungen

Auch die FPÖ Gleisdorf spricht sich klar gegen die mögliche Schließung aus. Die Partei betont, dass dies eine bedenkliche Entwicklung für die Gleisdorfer Bürger, die arbeitssuchend sind oder Fortbildungen machen, sowie für die Unternehmer bedeuten würde. Eine Schließung hätte demnach, laut der Partei, negative Auswirkungen auf die Servicequalität und den Zugang zu Unterstützung für die Bürger und Unternehmen in der Region.