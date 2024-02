VSV-Adler wollen Sieg in Wien einfahren

Alexander Rauchenwald und Co. haben mit einem knappen und hart erkämpften Sieg gegen Innsbruck bekanntlich schon vorzeitig den Einzug ins Playoff geschafft. Dennoch bereiteten sich die VSV-Adler intensiv auf das letzte Spiel im Grunddurchgang am heutigen Freitag in Wien vor. VSV-Headcoach Marcel Rodman: „Es war ein harter Kampf gegen Innsbruck, wobei wir uns am Ende knapp, aber doch durchgesetzt haben. Jetzt wollen wir in Wien den nächsten Sieg holen, um die mögliche Chance auf Platz vier zu wahren. Auch wenn wir es nicht gänzlich in der eigenen Hand haben, wollen wir in Wien gewinnen!“

„Vielleicht schaffen wir ja noch Platz vier“

Dafür wäre neben einem Sieg in regulärer Spielzeit gegen die Capitals allerdings auch eine Niederlage von Linz zu Hause gegen Laibach oder Niederlage in Overtime beziehungsweise null Punkte von Bozen im Duell gegen den KAC nötig. Rodman: „Auch wenn wir die Play-offs geschafft haben und mit der erfolgreichen Qualifikation der ganz große Druck ein wenig abgefallen ist, wollen wir in Wien gewinnen. Vielleicht schaffen wir ja noch Platz vier.“

„Brauchen uns vor keiner Mannschaft zu fürchten“

Der Goldtorschütze beim Showdown gegen Innsbruck, Dylan MacPherson, freute sich natürlich über seine ersten Playoffs in Europa und wünscht sich jetzt mehr: „Wir sind ein richtig gutes Team. Ich glaube, wir brauchen uns vor keiner Mannschaft im Viertelfinale zu fürchten. Egal, wen wir bekommen, wir sind für jeden ein sehr unangenehmer Gegner, sind jetzt trotz einiger Ausfälle zur richtigen Zeit in Form gekommen.“ In Wien wird VSV-Headcoach Rodman neben Marco Richter, Arturs Kulda, Maxi Rebernig, Paolo Wieltschnig, Johannes Tschurnig auch auf John Hughes verzichten müssen. Ein Einsatz von Benjamin Lanzinger sei ebenfalls fraglich. Im Tor wird Rene Swette beginnen, das heißt auch, dass Blaz Tomazevic ins Line-up zurückkehrt.