Winter-Tourismus: Nächtigungsplus von 2,9 Prozent im Jänner

„Die Wintersaison entwickelt sich so erfreulich, wie sie begonnen hat. […] Nun geben wir alles, um diesen positiven Trend aus dem Winter ins Frühjahr zu verlängern“, betont Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP). Laut der Landesstatistik Kärnten wurde seit Beginn der monatlichen Aufzeichnungen im Jahr 1968 das zweitbeste Ergebnis bei den Ankünften in einem Jänner erzielt. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer beträgt im Jänner 4,5 Nächtigungen. Den erfolgreichen Jahresbeginn sieht Schuschnig als das Ergebnis von „Leistung und unermüdlichem Einsatz der Tourismusbetriebe und Touristiker“.

©Büro LR Schuschnig/Bauer Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP)

Gute Buchungslage auch im Februar

Kärnten Werbung-Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner dazu: „Die zweistelligen Nächtigungszuwächse aus den zentral- und osteuropäischen Ländern, wie zum Beispiel Polen mit einem Plus von 31,7 Prozent, Tschechien mit plus 17 Prozent, Ungarn mit plus 12,3 Prozent und Kroatien mit 15,7 Prozent, belegen das nachhaltig hohe Potenzial dieser Märkte. Der Ferienmonat Februar zeigt eine gute Buchungslage und mit dem prognostizierten Neuschnee am Freitag wird auch ein guter Start in das Winterfinale im März möglich.“ Die Kärnten Werbung setzt im Hinblick auf den zu erwartenden Neuschnee verstärkte Kommunikationsmaßnahmen vor allem im Social Media- und PR-Bereich ein. Auch für den Sonnenskilauf im März und Ostern sind eigene Kampagnen im Laufen.