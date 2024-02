Fans reißen Witze: Ein teurer Willkommensgruß für 1.600 Euro?

„Es geht doch nix über a ‚anständige‘ Fußmatte“, so Paul Pizzera bei seinem neusten Post auf Facebook. Seit Wochen kann man auf einer Auktionsplattform Stücke von René Benko ersteigern. Darunter auch die „Signa“-Fußmatte. Die Gebote reichten bis zu 1.600 Euro.

In den Kommentaren geht es rund

Seine „Fans“ zeigen sich in den Kommentaren amüsiert. Ein Fan kommt mit einem sehr speziellen Vorschlag: „Coverwunsch: i SIGNA Liad fia di“, schreibt er in den Kommentaren. Darauf antwortete Paul Pizzera persönlich: „Nur Geduld, kommt alles noch. Ob Form und Funktion hab ichs nicht ersteigert“. Was er damit wohl genau meint? Auch andere Fans melden sich in den Kommentaren zu Wort. „Und ich wollte es um 5 Euro kaufen danke Paul“, so ein Anderer in den Kommentaren. Insgesamt haben sich bis jetzt ungefähr 180 Kommentare angehäuft und die meisten davon sind humorvoll gestimmt.