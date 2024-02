Kärnten: Zahl der tödlichen LKW-Unfälle stark gestiegen

Obwohl LKW im Vorjahr in den ersten drei Quartalen an nur 2,7 Prozent der Verkehrsunfälle in Kärnten beteiligt waren, war der Anteil der Verkehrstoten durch Unfälle mit LKW mit rund 15 Prozent fünfmal so hoch, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse zeigt. In den vergangenen zehn Jahren verloren auf Kärntens Straßen 41 Menschen bei Verkehrsunfällen mit LKW-Beteiligung ihr Leben.

Verstärkte Maßnahmen gefordert

„LKW-Beteilgung heißt nicht, dass der Lkw den Unfall verursacht hat. Aber aufgrund der Masse von LKW ist die Gefahr, dass ein Unfall für den Unfallgegner mit schwersten oder gar tödlichen Verletzungen endet, sehr groß. Umso wichtiger ist es, im Interesse aller Verkehrsteilnehmer verstärkte Maßnahmen umzusetzen“, betont VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky. Wichtig seien zum Beispiel LKW-Kontrollen. Insgesamt gab es in Österreich 2022 fast 41 Millionen beladene LKW-Fahrten, dem gegenüber standen aber nur 142.600 technische Unterwegskontrollen. 13.700 LKW hatten so schwere Mängel, dass sie nicht mehr weiterfahren durften. Weiters wurden über 30.000 Überladungen festgestellt sowie mehr als 80.000 Verstöße bei Lenk- und Ruhezeiten. „Die Kapazitäten der Kontrollbehörden sind zu erhöhen, damit mehr Kontrollen durchgeführt werden können“, fordert Jaschinsky.

Strengere Kontrollen des Tempolimits

Auch das Tempolimit müsse besser kontrolliert werden. Statt der erlaubten 80 km/h beträgt auf Österreichs Autobahnen das Durchschnittstempo der LKW nämlich 88 km/h, etliche LKW seien mit mehr als 90 km/h unterwegs. „Mit der Geschwindigkeit nehmen Unfallrisiko, Lärm, Schadstoff- und CO₂-Ausstoß zu“, weiß die VCÖ-Expertin. Auch zur Vermeidung von Straßenschäden sei die Reduktion der LKW-Belastung wichtig.