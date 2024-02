Zwei Beben in kürzester Zeit: Im Raum Ferlach wackelte die Erde

Am Freitag

23. Februar 2024

Gleich zwei Erdbeben erschütterten am Freitagvormittag den Raum Ferlach in Kärnten. Laut Geosphere Austria soll sowohl um 11.11 Uhr als auch um 11.21 Uhr die Erde gebebt haben. Das erste Beben wies dabei eine Stärke von 3,0 auf. Das knapp darauf folgende eine Stärke von 2,6. Auch mehrere 5 Minuten Leser haben sie deutlich gespürt, unter anderem in Maria Rain.