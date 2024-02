Starke Schneefälle: Villacher Alpenstraße wird gesperrt

Ein Italientief sorgt am heutigen Freitag für ergiebigen Niederschlag im Bereich der Karawanken sowie der Karnischen Alpen – mehr dazu hier. Aufgrund der anhaltenden starken Schneefälle wird nun auch die Villacher Alpenstraße aus sicherheitstechnischen Gründen geschlossen, wie man seitens der Stadt Villach am Vormittag mitteilte. Laut aktueller Wetterprognosen dürfte der Schneefall spätestens in der Nacht abklingen. Am Samstag sollen die Straße und die Parkplätze voraussichtlich wieder zur Verfügung stehen.