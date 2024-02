Rätsel um seltsame Rechnung in der GAK 1902 Vereinskantine

In dem Beitrag heißt es: „Wir haben gerade eine seltsame Rechnung in der Vereinskantine aufgefunden. Wir gehen dem nach…“ Das Bild zeigt eine Kaffeerechnung, auf der zwei Kaffees mit einem Mitgliederrabatt abgerechnet wurden. Sofort entfachte eine Diskussion unter den Fans.

Was steckt dahinter?

In den Kommentaren äußerten die Anhänger des GAK 1902 ihre Spekulationen und Vermutungen. Einige Fans haben dabei den Fokus auf zwei mysteriöse „Vertragsverlängerungen bis 2026“ gelegt, die auf der Rechnung erwähnt wurden. Kommentare wie „Interessant wären jetzt die Namen“ und „Wer hat verlängert?“ sind zu finden. Die Frage, die sich nun alle stellen, lautet: Was steckt wirklich hinter diesem rätselhaften Posting?

Die Antwort aller Fragen

Nun gibt der GAK 1902 in einer Aussendung bekannt: Christian Lichtenberger und Markus Rusek haben ihre Verträge beim GAK um zwei weitere Jahre verlängert und werden somit weiterhin wichtige Stützen im Kampf um sportliche Erfolge sein. Der 30-jährige Markus Rusek wechselte 2021 zum GAK und hat seitdem in 76 Spielen 15 Tore und sieben Vorlagen zu Buche stehen. Christian Lichtenberger wurde auf Anhieb unser Dreh- und Angelpunkt in der Offensive und hat in seinen 17 bisherigen Auftritten in dieser Saison aufgezeigt: mit 11 Torbeteiligungen drückte er unserem Offensivspiel seinen Stempel auf.

