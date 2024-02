Heuer 4 fixe Medizinstudienplätze für Kärnten: „Ein Mini-Trostpflaster“

Der kostenlose Intensiv-Vorbereitungskurs für den Aufnahmetest zum Medizinstudium findet am morgigen Samstag zum zwölften Mal statt. Knapp 300 junge Kärntner haben sich für den Kursstart angemeldet – „das zeigt, wie groß das Interesse für ein Medizinstudium ist“, so Initiatorin und Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ). Österreichweit werden heuer wieder um die 15.000 Anmeldungen zum Medizinstudium erwartet – für 1.850 Studienplätze.

©Büro Beate Prettner Landesrätin Beate Prettner (SPÖ)

Vier fixe Medizinstudienplätze für Kärnten

„Seit 2013 warne ich vor einem Ärzteengpass; ebenso lange kämpfe ich für eine Ausweitung der Studienplätze. Aber nichts dergleichen passiert. Mittlerweile sind wir bereits in mehreren Fachbereichen mitten in einem Ärzteengpass“, warnt Prettner. Was heuer zumindest erstmals zum Tragen kommt, sei eine Bundesländer-Sonderquote. Konkret handelt es sich dabei um gewidmete Studienplätze, von denen die Bundesländer Gebrauch machen könne. „Und das tut Kärnten´“, betont die Landesrätin. Die Studenten verpflichten sich im Vorfeld, nach dem Studium in einem KABEG-Spital tätig zu werden. Dafür werden sie schon ab der Vorbereitungsphase zum Aufnahmetest betreut und begleitet. Ab dem ersten Studientag erhalten sie zudem ein monatliches Stipendium. Auch haben sie für ihre Praktika keine Wartezeiten und werden während des Klinisch-Praktischen Jahres begleitet.

„Mini-Trostpflaster“

Prettner sieht diese gewidmeten Studienplätze allerdings „weit weg von einer Lösung“, vielmehr nur als „Mini-Trostpflaster, das mit Sicherheit zu wenig ist für das, was noch auf uns zukommen wird.“ Sie spricht damit die rasante demografische Entwicklung an: „Bis ins Jahr 2040 wird jeder dritte Kärntner älter als 65 Jahre sein. Es ist klar, dass mit dem Alter die gesundheitlichen Probleme deutlich zunehmen. Unser Gesundheitswesen, aber auch unser Pflegewesen ist enorm gefordert. Der Bedarf steigt und steigt Jahr um Jahr. Auf der anderen Seite fehlt der Nachwuchs. Doch gerade im medizinischen Bereich, wo wir das Glück haben, dass hier recht viele junge Menschen beruflich Fuß fassen wollen, verhindert das die Bundespolitik mit absurden Zugangsbeschränkungen“, kritisiert die Kärntner Gesundheitsreferentin abschließend.