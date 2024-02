HSG Holding Graz trifft auf Förthof UHK Krems nach Cup-Erfolg

Am Samstag

Veröffentlicht am 23. Februar 2024, 12:49 / ©Robert Edegger / HSG Holding Graz

Dort wollen sie wie im Hinspiel wichtige Punkte sammeln. Die Freude über das Erreichen des ÖHB Cup Viertelfinales am Dienstagabend war groß. Doch direkt nach dem Spiel konzentrierte sich das Team auf die kommenden Spiele in der HLA Meisterliga. Sie spielen am Samstag gegen Krems.

Ab 19 Uhr

Der Förthof UHK Krems zog schon letzte Woche ins Cup-Viertelfinale. Dort treffen beide Teams erneut aufeinander, am Wochenende des 23./24. März in Graz. Doch zuerst spielen sie dieses Samstag in der Liga gegeneinander. Das Spiel beginnt um 19 Uhr. Zwei Stunden vorher spielt bereits das Future Team gegen Krems.