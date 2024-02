106 tödliche Unfälle mit Lastwagen innerhalb 10 Jahren in der Steiermark

Veröffentlicht am 23. Februar 2024, 12:58 / ©Montage: Canva Pro

In den letzten zehn Jahren verloren insgesamt 106 Menschen in der Steiermark ihr Leben bei Unfällen, an denen Lastwagen beteiligt waren.

Mehr Kontrollen und Verlagerung auf die Schiene gefordert

Die VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky betont die Bedeutung verstärkter Kontrollen von Lastwagen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Obwohl Österreich im Vergleich zu anderen Ländern viele Kontrollen durchführt, sind diese angesichts des hohen Anteils ausländischer Lastwagen im Transitland Österreich oft nicht ausreichend. Die VCÖ fordert eine Erhöhung der Kontrollkapazitäten, um technische Mängel, Überladungen und Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten effektiver zu bekämpfen.

Schweiz als Vorbild für mehr Sicherheit und Umweltschutz

Die Schweiz dient der VCÖ als Vorbild für effektive Kontrollen und eine Reduzierung der Unfallgefahr im Straßenverkehr. Dort werden deutlich mehr Lkw kontrolliert, was zu einem Rückgang der Unfallzahlen geführt hat. Zusätzlich wird das Tempolimit besser überwacht, was zu einer Verringerung von Unfällen, Lärm- und Umweltbelastung beiträgt.

Verlagerung auf die Schiene als langfristige Lösung

Um langfristig die Verkehrssicherheit zu verbessern und Straßenschäden zu reduzieren, plädiert die VCÖ für eine verstärkte Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene. Unternehmen wie Wenzel Logistics zeigen bereits, wie dies erfolgreich umgesetzt werden kann, indem sie pro Jahr Tausende von Lkw-Fahrten einsparen.