Deutliches Bevölkerungsplus: Villach ist um 516 Menschen gewachsen

Jedes Jahr im Feber veröffentlicht die „Statistik Austria“ Bevölkerungszahlen für alle Bezirke Österreichs. Für Villach gibt es erfreuliche Daten: Auch 2023 war die Stadt – wie schon in den Jahren davor – Kärntens dynamischster Bezirk. Mit 1. Jänner 2024 zählte man in der Draustadt 65.651 Bewohner. Damit ist Villach in einem Jahr um 516 Menschen gewachsen. Auch Klagenfurt (0,5), Klagenfurt-Land (0,6) und St. Veit (0,1) bilanzierten positiv. Alle anderen Kärntner Bezirke konnten hingegen kein Wachstum aufweisen.

Bürgermeister zu deutlichem Bevölkerungsplus

„Wir haben uns zu einem dynamischen Lebens- und Arbeits-Hotspot entwickelt“, freut sich Bürgermeister Günther Albel (SPÖ). In den vergangenen fünf Jahren sei Villach um fast 3.500 Menschen größer geworden. Erreicht habe man dies, mit gezielten Investitionen in Infrastruktur und Lebensqualität. „Das hat sich herumgesprochen“, glaubt Albel. Mit weiteren Investitionen, etwa in Kindergärten, den öffentlichen Verkehr und innenstadtnahe Wohnviertel, wolle man den erfolgreichen Weg weitergehen. Die am stärksten in Villach vertretenden Nationen sind übrigens Kroatien (1.897 Menschen), Deutschland (1.860), Bosnien-Herzegowina (1.813), Slowenien (1.015) und Italien (935).