19-Jähriger drohte mit Messer: „Werde dich aufmachen, wie einen Fisch“

Wegen vergangener Diskrepanzen soll ein 19-Jähriger am 3. Jänner 2024 einen ehemaligen Schulkollegen vor einem Restaurant in Wolfsberg mit einem Klappmesser bedroht haben – 5 Minuten berichtete. Konkret soll er dem 18-Jährigen an diesem Abend die acht Zentimeter lange Klinge eines geöffneten Klappmessers gegen den Bauch gehalten haben und gedroht haben, ihn aufzumachen „wie einen Fisch“. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Gerichtsverhandlung am Dienstag

Die Polizei ging damals dazwischen. Am kommenden Dienstag, dem 27. Februar 2024, muss sich der Mann aus dem Bezirk Wolfsberg nun wegen gefährlicher Drohung vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten. Zum Richter wurde Uwe Dumpelnik bestellt.