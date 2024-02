„Wird sicher nicht einfach“: Hartberger starten motiviert in den Westen

Gespielt wird morgen Samstag, 24. Februar 2024, in der Cashpoint-Arena in Altach. Angepfiffen wird das Spiel um 17 Uhr vom Wiener Schiedsrichter Harald Lechner. Die Blau-Weißen wollen im Kampf um die Top-6 kühlen Kopf bewahren und sich auf das Wesentliche, die eigene Leistung, konzentrieren. Das Ziel ist klar: Mit einem Sieg könnte die Mannschaft einen großen Schritt in Richtung Meistergruppe machen. In den jüngsten acht Aufeinandertreffen gab es nur einmal eine Niederlage. „Es wird sicher kein einfaches Spiel werden gegen die Altacher, aber wir werden alles in unserer Macht stehende tun, um mit drei Punkten heimzukommen“, so Innenverteidiger Paul Komposch.

Klares Ziel vor Augen

Im Frühjahr 2023 konnte der TSV in Altach den Klassenerhalt fixieren, vielleicht ein gutes Omen. Ousmane Diakite fehlt der Schopp-Truppe, da er gesperrt ist. „Das Spiel gegen Altach ist bestimmt eine sehr spannende Begegnung, weil sich die Altacher in den letzten Monaten sehr gut entwickelt haben. Wir müssen mit der klaren Überzeugung dem Gegner alles abverlangen um Punkte mitzunehmen. Ich weiß aber, dass wir das können. Wir haben es in vielen Auswärtsspielen in dieser Saison schon bewiesen. Ich glaube, die Mannschaft ist davon überzeugt, dass wir einen wichtigen Schritt in Altach gehen können“, erklärt Cheftrainer Markus Schopp motiviert.