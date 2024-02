Böse SMS-Falle: Klagenfurter verlor mehrere hundert Euro

Veröffentlicht am 23. Februar 2024, 15:53 / ©Pexels / Eren Li

Ein 28-Jähriger wurde am Donnerstag zum Opfer einer bösen SMS-Falle. Der Klagenfurter erhielt eine Textnachricht im Namen der Post, in der ihm mitgeteilt wurde, dass eine Sendung aufgrund fehlerhafter Adressdaten nicht zugestellt werden konnte. Was er nicht ahnte: Dahinter steckten Cyberkriminelle.

Klagenfurter verriet Betrügern seine Kontodaten

Nichtsahnend gab er also seinen Namen, seine Adresse und seine Kontodaten über einen Link bekannt. Am darauffolgenden Tag stellte er schließlich fest, dass von seinem Bankkonto mehrere hundert Euro (!) von bisher unbekannten Tätern abgebucht wurden. Er erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei.