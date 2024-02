Ende für 400 Euro-Parkstrafen? OGH untersagt ZUPF DI-Abmahnwelle

Veröffentlicht am 23. Februar 2024, 16:29 / ©Montage: Leser/ Canva

Wie 5 Minuten vor einigen Monaten exklusiv berichtete, sorgte das Abmahnnunternehmen „ZUPF DI“ bei den Kärntner Autofahrern für viel Ärger und Verzweiflung. Innerhalb von sieben Tagen sollten sie plötzlich 399 Euro Strafe zahlen – und das für eine Parkdauer von rund einer Minute.

„Ist das überhaupt legal?“

Von der „ZUPF DI“-Abmahnwelle waren hunderte Autofahrer in ganz Österreich, vor allem in Wien, betroffen. Nur weil sie auf einem Privatparkplatz umdrehten, kurz hielten oder parkten, trudelte schon bei zahlreichen Betroffenen der Abmahn-Brief ein. Das wurde richtig teuer. Aus Angst vor rechtlichen Konsequenzen knickten viele ein und bezahlten die Strafe. Eine verzweifelte Mutter schilderte gegenüber 5 Minuten die verzwickte Lage: „Ich bin alleinerziehende Mama, hab ohnehin wenig Geld und jetzt soll ich 400 Euro für eine Minute zahlen.“ Die Frage, die alle Autofahrer, nach dem Abmahnbrief beschäftigte: „Ist das überhaupt legal?“

OGH untersagt Abmahnungen

Der Villacher Rechtsanwalt Mag. Hanno Stromberger hat sich in den letzten Monaten intensiv mit ZUPFDI beschäftigt. „Ich habe schon vor Monaten gesagt, dass die Abmahnungen von ZUPFDI rechtswidrig sind“, so Stromberger. Nunmehr hat der Oberste Gerichtshof mit einstweiliger Verfügung ZUPFDI solche Abmahnungen untersagt.

©KK Der Villacher Rechtsanwalt Mag. Hanno Stromberger hat sich intensiv mit „ZUPF DI“ beschäftigt.

Wettbewerbswidriger Rechtsbruch bestätigt

„Der OGH führt in seiner Entscheidung aus, dass die Unwirksamkeit der Einräumung von Besitz an ZUPF DI evident ist, die Abmahnungen von ZUPF DI einen Eingriff in das Vertretungsmonopol der Rechtsanwälte darstellen und der vorzuwerfende Rechtsbruch durch ZUPF DI daher wettbewerbsrechtlich nicht zu vertreten ist“. Stromberger sieht sich bestätigt: „Die Abmahnungen von ZUPF DI sind damit ein wettbewerbswidriger Rechtsbruch.“ Der Oberste Gerichtshof sieht auch gute Gründe, dass die Vertretung von Parkplatzbesitzern bei der Durchsetzung von Ansprüchen den Rechtsanwälten vorbehalten bleiben muss.

Rechtliches Nachspiel für Parkplatzbesitzer möglich

Nachdem der OGH nun seine Entscheidung getroffen hat, müssen auch die Parkplatzbesitzer mit einem rechtlichen Nachspiel rechnen: „Diese haben in bewusstem und gewollten Zusammenwirken mit ZUPF DI sich einen finanziellen Vorteil verschafft. Parkplatzbesitzer, die ZUPF DI beauftragt haben, müssen jetzt ebenfalls mit rechtlichen Konsequenzen rechnen. Es ist halt ein Risiko, sich für ein solches System zu entscheiden.“

Ist der „ZUPF DI“-Ärger nun vorbei?

Ganz erledigt, hat sich das System „Zupf di“, das so viel Ärger und Verzweiflung ausgelöst hat, damit nicht. Stromberger betont aber: „Die Entscheidung ist ein wichtiger Schritt. Man darf nicht übersehen, dass der wirkliche Parkplatzbesitzer natürlich zur Besitzstörungsklage legitimiert ist.“ Er legt abschließend allen Betroffenen bei einer derartigen Abmahnung einen Rechtsanwalt beizuziehen.

Der Wortlaut der Entscheidung des OGHs Mit der soeben veröffentlichten einstweiligen Verfügung des Obersten Gerichtshofes wurde dem Abmahnunternehmen ZUPF DI untersagt, „im geschäftlichen Verkehr im Auftrag Dritter Aufforderungsschreiben an (potenzielle) Besitzstörer zu versenden, mit denen diese zur Abgabe von Unterlassungserklärungen und/oder zur Zahlung von Geldbeträgen aufgefordert werden und/oder mit denen Vergleichsangebote für das Absehen von der Einbringung einer Besitzstörungsklage unterbreitet werden. Die Unterlassungspflicht bezieht sich auch auf gleichartige Verhaltensweisen sowie auf das Anbieten und/oder Bewerben der in Satz 1 genannten Verhaltensweisen/Dienstleistungen im geschäftlichen Verkehr“.