In Zeiten des Krieges: Graz setzt ein Zeichen der Solidarität

Zwei Jahre dauert der russisch-ukrainische Krieg schon bald an. Als Zeichen der Solidarität wurde aus diesem Grund heute am Grazer Hauptplatz die ukrainische Flagge gehisst. Am morgigen 24. Februar, dem eigentlichen Tag des Überfalls Russlands auf die Ukraine, wird in Graz ein weiteres Zeichen gesetzt. Der Uhrturm wird in den Abendstunden in den Farben Blau und Gelb leuchten.