Wintereinbruch in Kärnten: So viel Niederschlag ist gefallen

Schnee im Westen, vor allem in Oberkärnten, und Regen im Osten: Die Wetterprognosen für den heutigen Freitag sind letztlich auch eingetroffen. Relativ nass begann der Tag in ganz Kärnten, im Laufe des Vormittags setzten dann die Schneefälle ein.

Niederschlagssummen in Kärnten

Auf jeden Fall sind am heutigen Tag beträchtliche Niederschlagssummen zusammengekommen. Die Daten dafür liefert die Österreichische Unwetterzentrale (UWZ). An der Spitze steht der Loibl mit 101,2 Millimeter* Niederschlag, gefolgt von Kötschach-Mauthen mit 57,3 mm und Dellach miz 54 mm. Am Weissensee und in Rosenbach sind um die 47 mm Niederschlag gefallen und im Hermagor 46 mm.

*Anmerkung: Niederschlag wird meist in Millimeter angegeben. Bei einer Angabe von 100 mm entspricht das auch 100 l/m² – dies dürfte das Ganze besser veranschaulichen.

Schnee in Oberkärnten

©Leserin | Schnee am Pressegger See bei Hermagor

©Markus Modl | Schnee in Arriach

©Irina Zirknitzer | Schnee in Großkirchheim

