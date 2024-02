Brennerautobahn weiterhin gesperrt: Einsatzkräfte seit Stunden unterwegs

Veröffentlicht am 23. Februar 2024, 19:51 / ©APA/MARKUS ANGERER

Die Sperre werde nach Einschätzung von Asfinag und Polizei noch weitere „zwei bis drei Stunden“ andauern, teilte das Land gegen 19 Uhr mit. Die Situation an Ort und Stelle verbesserte sich im Verlauf des frühen Abends jedoch Schritt für Schritt, es wurden bereits mehrere Lkw abgeschleppt. Ein großes Problem sind jene Lkws, die trotz Fahr- und Überholverbots den zweiten und dritten Fahrstreifen nutzen und so bei einem Hängenbleiben den Weg für Autos, vor allem aber für die Räumstaffeln der ASFINAG versperren – wir haben berichtet.

Schneefälle werden bereits weniger

Rund ein halber Meter Neuschnee war gefallen, am Abend nahmen die Schneefälle aber zunehmend ab. Die Sperre reichte vom Autobahnknoten Innsbruck-Amras bis zum Brennerpass. Die Abschlepparbeiten schritten voran, seien jedoch noch nicht abgeschlossen, hieß es seitens der Verantwortlichen. „Die ASFINAG setzt neben mehr als 20 Räumfahrzeugen auch Spezial-Abschleppunternehmen entlang der Strecke, um diese Lkw wieder flott zu machen“, erklärt Asfinag Pressesprecher Alexander Holzedl am Nachmittag.

Rettung verteilt Tee und Snacks

Wartende Autofahrer auf der Autobahn, die schon seit Stunden im Stau stehen, wurden indes seit dem frühen Freitagabend von Einsatzkräften des Roten Kreuzes versorgt. Diese verteilten Tee, weitere Getränke, Snacks und Süßigkeiten, hieß es. „Wir werden immer wieder über die Mittelleitschiene steigen, um zu den Menschen zu gelangen“, erklärte die Bezirkskommandantin des Roten Kreuzes von Innsbruck-Land, Monika Müller, gegenüber dem ORF Tirol.

500 Haushalte ohne Strom

Zwischenzeitlich hatte der Neuschnee lokal auch Auswirkungen auf die Stromversorgung. Über 500 Haushalte waren laut Medienberichten in vier Orten des mittleren Zillertals sowie in Gallzein bei Jenbach kurzfristig ohne Strom. Grund waren laut dem landeseigenen Netzbetreiber Tinetz Bäume, die wegen des Nassschnees auf Leitungen fielen. Am Nachmittag war der Großteil der betroffenen Haushalte aber bereits wieder versorgt.

Auch in Salzburg herrschte Schneechaos

In Salzburg wiederum sorgte der Schneefall ab dem mittleren Nachmittag in den südlichen Landesteilen für Unfälle und Straßensperren. Wie die Polizei zur APA sagte, wurde eine Schneekettenpflicht für alle Fahrzeuge für die Fahrt über den Radstädter Tauern (B99) und über den Pass Thurn (B161) bei Mittersill verhängt. Beide Strecken waren kurzfristig auch gesperrt. Gegen 15.00 Uhr erfolgten dann auch Sperren für die Rauriser Landesstraße und die Embacher Landesstraße. Laut Polizei waren zunächst kleinere Unfälle mit Sachschaden zu verzeichnen, vor allem weil sich die Lenker nicht an die Schneekettenpflicht gehalten hätten.