Es geht in die Verlängerung: Mittelfeldstützen bleiben in Graz

Der 30-jährige Markus Rusek wechselte 2021 zum GAK und hat seitdem in 76 Spielen 15 Tore und sieben Vorlagen zu Buche stehen. Christian Lichtenberger wurde auf Anhieb unser Dreh- und Angelpunkt in der Offensive und hat in seinen 17 bisherigen Auftritten in dieser Saison aufgezeigt: Mit 11 Torbeteiligungen drückte er unserem Offensivspiel seinen Stempel auf.

Klares Zeichen gesetzt

„Die Entscheidung von Christian und Markus, weiterhin für den GAK aufzulaufen, zeigt nicht nur ihren Charakter und ihre Verbundenheit zum Verein, sondern auch unseren gemeinsamen Wunsch, die Zukunft des GAK aktiv zu gestalten. Markus war einer der ersten Spieler, den ich in meiner Amtszeit für uns gewinnen konnte und der seit dem vor allem mit Einsatz und Leidenschaft für Stabilität im Mittelfeld, aber auch für Torgefahr sorgt. Mit Lichti haben wir im vorigen Sommer einen Spieler verpflichtet, der seit dem ersten Spiel ein absoluter Schlüsselspieler in unserer Offensive ist“, freut sich Sportchef Dieter Elsneg über die Vertragsverlängerungen. Mit diesen Vertragsverlängerungen setzt der GAK ein klares Zeichen für Kontinuität und Ambition.