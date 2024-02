Demo gegen Rechts: Hunderte gingen heute in Klagenfurt auf die Straße

Veröffentlicht am 23. Februar 2024, 19:59 / ©5 Minuten

Nachdem bereits in Deutschland und auch in einigen österreichischen Städten solche Demonstrationen stattgefunden haben, fand nun auch eine „Demo gegen Rechts“ in Klagenfurt statt. Um 17.30 Uhr versammelten sich die Teilnehmer vor dem Klagenfurter Stadttheater, um gemeinsam auf die Straße zu gehen.

Gegen rechtsextremes Gedankengut

Anlass für die Demos in Deutschland und Österreich sind Rechtsextremen-Treffen in Deutschland. Dort sollen sich neben „AfD“-Politikern auch Personen der rechtsextremen Bewegung aus Österreich – darunter Martin Sellner – befunden haben. Bei dem Treffen soll über Massendeportationen von Millionen von Menschen gesprochen worden sein. Gegen dieses Gedankengut ging man nun auch in Klagenfurt auf die Straße.

Mehrere hundert Teilnehmer

Polizei vor Ort

„Demo verlief ruhig“

Bei vergangenen Demos in anderen österreichischen Städten kam es bei den „Demo gegen Rechts“ zu Zwischenfällen, bei denen Personen mit rechtem Hintergrund die friedliche Demo zu stören. In der Kärntner Landeshauptstadt hingegen verlief es ruhig. „Die Demo verlief ruhig, ohne gröbere Zwischenfälle“, zieht die Polizei eine positive Bilanz. Trotz des Regenwetters waren mehrere hundert Teilnehmer anwesend. „Auch das vorbereitete Verkehrskonzept funktionierte gut. Es kam lediglich kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen“, so Polizeisprecher Dominik Sodamin gegenüber 5 Minuten.