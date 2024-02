Keine Einigung für Fahrradboten: „Es ist einfach zu wenig“

Die KV-Verhandlungen für Österreichs Fahrradboten blieb auch nach Runde drei ohne Ergebnis. „Es ist nicht einzusehen, dass Beschäftigten, die bei jedem Wetter mit durchschnittlich 15.000 geradelten Kilometern im Jahr einmal die halbe Erdkugel umkreisen, nicht einmal die volle Teuerung abgegolten werden soll. Zudem liegt der Monatslohn in dieser Branche mit 1.730 Euro brutto bei einer 40-Stunden-Woche netto in etwa auf Höhe der aktuellen Armutsgrenze. Diese macht in Österreich derzeit knapp 1.400 Euro aus“, ist Markus Petritsch, Vorsitzender des vida-Fachbereichs Straße empört.

5,8 Prozent zu wenig

„Unsere Kollegen fragen sich schon lange, wie sie nach zwei Jahren extremer Teuerung ihre laufenden Rechnungen für Energie, Wohnen und Lebensmittel bezahlen sollen“, ergänzt Toni Pravdic, KV-Verhandlungsleiter der Gewerkschaft vida. Die von den Arbeitgebern heute angebotenen 5,8 Prozent seien da einfach zu wenig.

Stimmung bereits am kippen

Bei den Fahrradzustellern rückt ein Arbeitskonflikt daher immer näher: „Wir bleiben natürlich verhandlungsbereit, sollte es unerwartet ein neues und faires Angebot von der Arbeitgeberseite geben“, so Pravdic. Am kommenden Montag sollen in einer Betriebsrat-Konferenz vorsorglich die weiteren Schritte Richtung Arbeitskampf konkretisiert werden. „Bei den zahlreichen Betriebsversammlungen in den vergangenen Wochen war zu spüren, dass die Stimmung unter den Beschäftigten bereits am Überkochen ist“, so Pravdic abschließend.