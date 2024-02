Erhöhte Lawinengefahr auf Kärntens Bergen

„Mit der Intensivierung der Schneefälle sind vermehrt spontane Lawinen zu erwarten, vereinzelt auch große. Der Neuschnee kann an allen Expositionen oberhalb der Waldgrenze leicht ausgelöst werden oder spontan abgleiten“, so der Kärntner Lawinenwarndienst.

„Gefahrenstellen bei schlechter Sicht kaum zu erkennen“

Nicht gesicherte Pisten sollten gemieden werden. „Die Gefahrenstellen sind weit verbreitet und bei der schlechten Sicht kaum zu erkennen.“ Lawinen könnten teilweise auch im Altschnee ausgelöst werden. Bis zu 100 cm Neuschnee ist in den hohen Lagen am Freitag gefallen.

Auch am Samstag erhebliche Gefahr

Auch für Samstag beurteilt der Warndienst die Lawinengefahr als „erheblich“, vor allem oberhalb von 1.700 Metern: „Die Triebschneeablagerungen im Nordsektor können leicht durch eine geringe Zusatzbelastung gestört werden. Lawinen können dabei auch etwas größer werden. Die Anzahl und die Größe der Gefahrenstellen nimmt mit der Höhe zu. Mit dem einsetzenden Setzungsprozess ist im Tagesverlauf auch mit spontanen Lockerschneelawinen aus steilen Geländeteilen zu rechnen, welche auch groß werden können.“

Entspannung zum Sonntag hin

Sowie sich zum Sonntag hin auch das Wetter beruhigt, so beruhigt sich auch die angespannte Lage auf den Bergen. „Am Sonntag lösen sich die Wolken im Tagesverlauf auf und es kommt mehr und mehr die Sonne zum Vorschein. Am längsten halten sich die Wolken in den Karnischen Alpen. Das Triebschneeproblem wird kleiner und die Lawinengefahr geht langsam zurück“, so der Lawinenwarndienst.