Schnee und Sonne: So wird der Samstag in Österreich

Veröffentlicht am 23. Februar 2024, 21:09 / ©Gerry Heumann

Entlang und südlich des Alpenhauptkamms überwiegen am Samstag meist dichte Wolken. Stellenweise kann es dort im Laufe des Tages auch leicht schneien. „Die Schneefallgrenze liegt bei 800 bis 1.200 Metern Seehöhe. Ansonsten gibt es nach unterschiedlich rascher Auflösung von Restwolkenfeldern tagsüber recht sonniges Wetter“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Am Nachmittag ziehen dann sowohl im Westen als auch im Osten wieder Wolken auf.

Bis zu 15 Grad möglich

„Der Wind weht in den Niederungen eher schwach, im Bergland kommt erneut teils lebhafter und föhniger Südwind auf“, heißt es von den Wetterstationen Österreichs. Die Frühtemperaturen liegen im ganzen Land zwischen minus 3 bis plus 6 Grad. Bis zu 15 Grad gehen sich im gesamten Land aus. Am wärmsten wird es im Südosten.