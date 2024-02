4:3 – VSV holt sich in Wien den Sieg

Es war das letzte Spiel im Grunddurchgang. Den Einzug in die Playoffs sicherten sich die Adler bereits beim Spiel gegen Innsbruck, heute holten sich die Villacher noch einmal drei Punkte auf ihr Konto. Mit 4:3 siegten sie gegen die Vienna Capitals.

Untentschieden nach mittlerem Drittel

Nach einem torlosen Anfangsdrittel holten sich die Wiener in der 24. Spielminute ihren ersten Punkt. Der Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten, mit einem Treffer von VSV-Adler Dylan MacPherson. Wieder legten die Vienna Capitals nach. Philipp Lindner sorgte im Powerplay dann aber für das 2:2 kurz vor Ende des mittleren Drittels.

4:3 – Sieg!

Zu Beginn des letzten Drittels gingen wieder die Wiener in Führung. Es war ein wahres Hin und Her zwischen Führung und Ausgleich, doch am Ende entschieden die Villacher das Spiel für sich. Benjamin Lanzinger pfefferte in der 51. Spielminute die Scheibe in die Maschen der Capitals. Den entscheidenden Treffer lieferte Lindner. 4:3 – Der VSV siegt.