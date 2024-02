Einbrüche in Velden: Täter drangen in Ferienhäuser ein

Bisher unbekannte Täter drangen am 22. Februar 2024 gegen 19 Uhr in Velden durch gewaltsames Aufbrechen der Terrassen- bzw. Wohnhaustüren in zwei derzeit unbewohnte, nebeneinanderliegende Ferienhäuser ein. In weiterer Folge durchsuchten die unbekannten Täter in den beiden Häusern sämtliche Räumlichkeiten und Behältnisse und haben aus einem der Häuser eine hochpreisige Lautsprecherbox gestohlen. Der entstandene Gesamtschaden ist derzeit noch nicht bekannt.