Laute Knallgeräusche: 55 Florianis bekämpften Flammen

Veröffentlicht am 23. Februar 2024

Der Notruf ging gegen 20.15 Uhr ein: Eine Frau meldete ein Feuer in der Garage des Bauernhofs. Ihr Lebensgefährte (74) hatte gegen 18 Uhr sein Auto in der Garage rückwärts eingeparkt und ging daraufhin ins Haus. Stunden später hörte die Frau plötzlich zwei laute Knallgeräusche und bemerkte die Flammen. Die Freiwillige Feuerwehr Vassach und die Hauptfeuerwache Villach rückten aus.

Landwirt versuchte Brand selbst zu löschen

Der Landwirt versuchte noch selbst das Auto mit einem Handfeuerlöscher zu löschen, aber ohne Erfolg. Der ganze Kofferraum stand in Vollbrand. Erst den Florianis gelang es dann binnen kurze Zeit das Feuer zu löschen und eine Ausbreitung auf das Wirtschaftsgebäude zu verhindern. „Durch den raschen und massiven Einsatz konnte der Brandherd rasch lokalisiert und eingedämmt werden“, so OBI Martin Regenfelder, Kommandant Stellvertreter der HFW Villach.

55 Kräfte im Einsatz

Am Auto entstand ein Totalschaden, die Höhe des Gesamtschadens ist aber noch unbekannt. „Ursache des Brandes dürfte ein technischer Defekt am KFZ gewesen sein“, so die Polizei. 55 Kräfte und acht Fahrzeugen der Feuerwehren standen im Einsatz. Einsatzleitung hatte OBI Alexander Tomasi, Kommandant der FF Vassach. Es gab keine Verletzte.