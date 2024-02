Kurios: Einbrecher verwüsten Büro, klauen aber nichts

Veröffentlicht am 24. Februar 2024, 06:32 / ©Fotolia.com / rcfotostock

Im Büro wurde der Kaffeeautomat aufgebrochen und beschädigt. Außerdem wurde das gesamte Büro durchwühlt und nach Wertgegenständen durchsucht. Laut Angaben des Geschäftsmannes befanden sich kein Bargeld und auch keine Wertgegenstände im Büro.

Gemäß ersten Feststellungen des Opfers wurde nichts gestohlen. Jedoch entstand erheblicher Sachschaden an der Bürotür, am Mauerwerk sowie am Kaffeeautomaten. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt.