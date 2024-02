Hungrige Diebe: Lebensmittel & Getränke aus Keller gestohlen

Veröffentlicht am 24. Februar 2024, 06:38 / ©Fotolia.com

Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht vom 22. bis 23. Februar 2024 in einem Mehrparteienwohnhaus in Klagenfurt das Scharnier eines Vorhängeschlosses zu einem Kellerabteil eines 67-jährigen Pensionisten aus Klagenfurt gewaltsam auf und stahlen aus dem Abteil ein hochpreisiges Mountainbike, eine Akku-Flex sowie Lebensmittel und Getränke. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens beträgt mehrere tausend Euro.