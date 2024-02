Tuntenball Graz: Conchita Wurst heizt bei Mitternachtseinlage ein

Bereits um 18.30 Uhr startet der Rummel mit dem Einlass und Red Carpet, begleitet vom Masala Brass Kollektiv. In der Langen Galerie wartet die Reparaturstation des House of Candy Licious auf abenteuerlustige Ballgäste. Doch das ist erst der Anfang! DJ Siegi heizt die Stimmung ab 19.30 Uhr an, gefolgt von Mama Feelgood & Mr. Farmer um 22.30 Uhr, während Michi K. die Nacht in Schwung hält.

Disco-Fieber auf dem Tuntenball

Der Saal Steiermark wird zum Disco-Hotspot. Pandora Nox eröffnet die musikalische Runde um 22 Uhr, gefolgt von Sarah S. Stereo um 23 Uhr. Doch der Höhepunkt des Abends kündigt sich um Mitternacht an – die umwerfende Conchita Wurst wird mit einer atemberaubenden Mitternachtsshow das Publikum verzaubern.

Das Programm verspricht eine durchtanzte Nacht mit Highlights: 21 Uhr: Opening Show mit Moderatorin Grazia Patricia und Robin Solf & Beatz Crew im Stefaniensaal

Musikalischer Rausch

Im Blauen Salon übernehmen Seb Soda, JOANiSH, Bettina Striegl und Anna Ullrich das Ruder ab 22 Uhr. Die Kammermusik im Saal von Schloss Tabor bringt mit der Bigband eXcite Tanzmusik in die Nacht, begleitet von Tunten-BINGO mit Gigi La Pajette. Die Ausstellungshalle lockt ab 21.30 Uhr mit DJ Thomas Stiegler, gefolgt von Karaoke-Highlights mit Alexa Glossy, Donna Malefica, Frau Blau und vielen mehr um 00.30 Uhr.

Nach dem offiziellen Programm: Aftershowparty!

Ab 23 Uhr übernehmen Selene 2.5 & DJ Mischkonsum die musikalische Regie, um die unvergessliche Nacht gebührend ausklingen zu lassen.