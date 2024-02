Dreister Einbruch am helllichten Tag: Spurensicherung am Tatort

Am 23. Februar 2024 in der Zeit zwischen 12 Uhr und 19.30 Uhr drangen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Ferlach ein. Zuerst versuchten sie die Terrassentüre mit einem unbekannten Werkzeug aufzuzwängen, was jedoch misslang, weshalb sie ein Fenster öffneten und so in das Haus gelangen. Im Inneren wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht und eine größere Menge Schmuck gestohlen. Eine Spurensicherung wurde durchgeführt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.