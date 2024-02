Über 500 neue Bewohner: Villach verzeichnet stärksten Wachstum

Veröffentlicht am 24. Februar 2024, 09:11 / ©Stadt Villach/Marta Gillner

Auch 2023 war die Stadt, wie in den Jahren davor, Kärntens dy­na­mischster Bezirk. Mit 1. Jänner 2024 werden der Draustadt 65.651 Bewohnerin­nen und Bewohner zugewiesen. Damit ist Villach in einem Jahr um 516 Men­schen gewachsen. Das entspricht einem Plus von 0,8 Prozent. Auch Klagenfurt (0,5), Klagenfurt-Land (0,6) und St. Veit (0,1) bilanzieren positiv. Alle anderen Kärntner Bezirke können kein Wachs­tum aufweisen. Villach liegt sogar über dem Österreich-Schnitt von 0,6 Prozent.

Dynamischer Lebens- und Arbeits-Hotspot

„Wir haben uns zu einem dynamischen Lebens- und Arbeits-Hot­spot entwickelt“, sagt Bürger­meister Günther Albel: „In den vergan­genen fünf Jahren ist Villach um fast 3500 Menschen grö­ßer geworden. Die­ses Wachs­tum ist die Basis für eine funktionierende Wirtschaft mit attraktiven Jobs.“ Mit geziel­ten In­vestitionen in Infrastruk­tur und Lebensqualität erweise sich Villach als op­ti­male Stadt, um Familie und Arbeit zu verbin­den. „Das hat sich herumgesprochen“, sagt Albel.

Weitere Investitionen

Mit weiteren Investitionen, etwa in Kinder­gär­ten, Öffentlichen Verkehr und in­nenstadt­nahe Wohnviertel, werde man den erfolg­rei­chen Weg wei­tergehen. Die am stärksten in Villach vertretenden Nationen sind Kroatien (1897 Menschen), Deutschland (1860), Bos­nien-Herzegowina (1813), Slowenien (1015) und Italien (935).