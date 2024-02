„Pflanzilla“-Aus in Graz: Vegane Einkaufsoase schließt heute die Pforten

Nach nur wenigen Monaten öffnet „Pflanzilla“ am heutigen Samstag, dem 24. Februar 2024, zum letzten Mal seine Pforten. Doch war die Schließung wirklich so unerwartet? Ganz und gar nicht! Die Filiale in den ehemaligen Dekagramm-Räumlichkeiten war von Anfang an als temporäres Pop-up-Store geplant, wie Simone Hoepke, Sprecherin des REWE-Konzerns, gegenüber 5 Minuten betont. Trotzdem erfreute sich der vegane Lebensmittelshop großer Beliebtheit und zählte seit der Eröffnung stolze 15.000 Kunden. Doch was kommt nun? Ein fester Standort in Graz ist vorerst nicht geplant, stattdessen sollen die Billa-Plus-Filialen das Angebot an pflanzlichen Produkten ausbauen.

©BILLA / Harson ©BILLA / Harson