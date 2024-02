Sicher zur Schule: Loewegasse wird zur Schulstraße

Veröffentlicht am 24. Februar 2024, 09:44 / ©Screenshot "google streetview"

Nach den positiven Erfahrungen mit den ersten drei Schulstraßen im vergangenen Jahr folgt nun eine Ausweitung des Projekts auf die Loewegasse, die Aspachgasse und die Kastellfeldgasse.

Graz führt temporäre Schulstraße ein

Schulleiterin Sabine Reß unterstreicht die Notwendigkeit der Schulstraße, um den Verkehr vor der Schule zu minimieren und so die Sicherheit für die Schüler zu erhöhen. Die temporäre Schulstraße in der Loewegasse wird an Schultagen von 7.30 Uhr bis 8 Uhr eingerichtet, während derer spezielle Verkehrsregeln gelten.

Bauliche Maßnahmen für einen sicheren Schulweg

Neben den zeitlichen Maßnahmen werden bauliche Veränderungen vorgenommen, um den Schulweg noch sicherer zu gestalten. Dazu zählen die Verbreiterung von Gehsteigen in Kreuzungsbereichen, die Umwandlung eines Straßenabschnitts zur Einbahn, die Einrichtung von Radabstellplätzen und die Schaffung eines neuen Schutzwegs.

Grazer Schulstraßen-Projekt geht weiter

Die stellvertretende Bürgermeisterin Judith Schwentner (die Grünen) zeigt sich erfreut über die Ausweitung des Projekts und betont die positive Resonanz aus der Bevölkerung. Schulstraßen werden auch weiterhin in anderen Stadtteilen geprüft und umgesetzt.

Was gilt in einer Schulstraße? Erlaubt: Radfahren in Schrittgeschwindigkeit

Gehen auch auf der Fahrbahn

Zu- und Abfahrt von Anwohnerinnen und Anwohnern in Schrittgeschwindigkeit Verboten: Alle anderen Fahrten mit Kraftfahrzeugen