Streit im Straßenverkehr eskaliert: Schüsse bei roter Ampel

Veröffentlicht am 24. Februar 2024, 09:58 / ©5 Minuten

Im Bezirk Linz-Land kam es am Freitag, dem 23. Februar 2024, zu einem Streit im Straßenverkehr. Die hitzige verbale Auseinandersetzung eskalierte schließlich an einer Bushaltestelle in Pasching.

Schusswaffe im Spiel: Attacke bei Stopp

Als beide Fahrer an der Bushaltestelle anhielten, stieg der 20-jährige Slowene aus seinem Fahrzeug aus und überraschte seinen Kontrahenten mit einer Schusswaffe. Bei der folgenden Auseinandersetzung setzte er die Waffe gegen den Kopf des 26-Jährigen ein. Drei weitere Insassen des Fahrzeugs des 20-Jährigen mischten sich ebenfalls ein und beteiligten sich teilweise an der Schlägerei.

Flucht und Festnahme: Fahndung erfolgreich

Plötzlich ergriffen die vier Männer die Flucht und flohen mit ihrem Auto vom Tatort. Eine umgehend eingeleitete Fahndung führte jedoch zum Erfolg. Die Polizei konnte die Flüchtenden stellen und festnehmen. Nach der Festnahme wurden sie einvernommen, wobei nur der 26-Jährige ein umfassendes Geständnis ablegte. Die verwendete Schreckschusspistole wurde in Traun aufgefunden.

Verletzter Autofahrer und Anzeigen

Der 26-Jährige erlitt bei dem Vorfall eine Verletzung unbestimmten Grades am Kopf. Alle vier Männer werden nun angezeigt. Die Hintergründe und Motive des Streits im Straßenverkehr sollen im Zuge der weiteren Ermittlungen ans Licht kommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.02.2024 um 10:02 Uhr aktualisiert