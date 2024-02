Gewaltexzess: Betrunkener bedroht Polizisten und löst Feueralarm aus

Veröffentlicht am 24. Februar 2024, 10:15 / ©5 Minuten

In den späten Abendstunden des Freitags, dem 23. Februar 2024, geriet eine Mitarbeiterunterkunft in Sölden in den Fokus der Polizei und der Feuerwehr. Ein 35-jähriger Italiener betrat das Gebäude und löste mutwillig den Brandmelder aus. Als die Polizei eintraf, versuchte sich der sichtlich betrunkene Mann zunächst zu verstecken, um dann die Beamten mit Morddrohungen zu überziehen. Der 35-Jährige lief mit geballten Fäusten auf die Polizisten zu und wurde daraufhin festgenommen.

Verbotene Parolen und Kokainfund

Doch damit nicht genug: Während der weiteren polizeilichen Maßnahmen skandierte der aggressive 35-Jährige verbotene Parolen, die unter das Verbotsgesetz fallen. Bei einer Durchsuchung stellten die Beamten zudem eine geringe Menge Kokain sicher. Der Alkoholtest offenbarte einen schockierenden Blutalkoholwert von über 2 Promille. Die Ermittlungen zu diesem chaotischen Vorfall sind noch nicht abgeschlossen, und weitere rechtliche Schritte werden eingeleitet.