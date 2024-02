Mit Musik & Food: Kleines Stück Kolumbien eröffnet in Klagenfurt

Veröffentlicht am 24. Februar 2024, 10:37 / ©Empanadas El Colombiano/Mario Jimenez

In die ehemalige Fleischerei „Der Kranzelbinder“ kommt neues Leben: Unter der Leitung von Mario Jimenez verspricht das neue Restaurant, das in der St. Ruprechterstraße 14 öffnen möchte, seinen Gästen authentische kolumbianische Delikatessen in einer warmen und einladenden Atmosphäre anzubieten.

Angebot für Feinschmecker

Im Mittelpunkt stehen um „El Colombiano“ handgemachte Teigtaschen und Empanadas, gefüllt mit verschiedensten Zutaten, die sorgfältig aus regionalen Produkten ausgewählt werden. Neben diesen traditionellen Gerichten bietet das Lokal auch Maisfladen, Tacos, Burritos und kolumbianischen Kaffee. Besonders cool: Zum Mitnehmen soll es auch tiefgefrorene Produkte geben!

Eröffnung in der ersten Märzwoche

Für Mario geht ein Traum in Erfüllung: „Es ist unser Ziel, kolumbianisches Leben in Klagenfurt einzubringen, und wir sind voller Hoffnung und Vorfreude, dies zu erreichen„, erklärt er. Die Eröffnung in der ersten Woche markiert den Beginn eines neuen kulinarischen Kapitels für Klagenfurt. Klein aber fein möchte Mario mit acht Sitzplätzen starten und sich später eventuell vergrößern.