Albtraum auf der Straße: Lenker hinterlässt Spur der Verwüstung

Veröffentlicht am 24. Februar 2024, 10:43 / ©BMI / Egon Weissheimer

Am Samstagmorgen, dem 24. Februar 2024, gegen 4.35 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall, der die Gemeinde in Aufregung versetzte. Ein 58-jähriger Fahrer war mit seinem Wagen in Richtung Andelsbuch unterwegs, als ihn plötzlich der Sekundenschlaf übermannte.

Auto reißt Betonsockel aus Verankerung

Die Folgen waren dramatisch: Das Auto kam von der Fahrbahn ab und touchierte zwei Verkehrsleitpfosten, eine Straßenkilometrierungstafel und einen massiven Betonsockel, bevor es schließlich zum Stillstand kam. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der Betonsockel aus seiner Verankerung gerissen wurde und die Frontairbags des Fahrzeugs auslöste.

Fahrer übersteht Verkehrschaos unverletzt

Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt, wie ein Alkomattest bestätigte, der negativ ausfiel. Dennoch hinterließ der Unfall eine Spur der Verwüstung: Das Fahrzeug und die Verkehrsleiteinrichtungen wurden erheblich beschädigt,