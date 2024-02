Österreich auf dem Jagd-Thron: Höchste Zustimmung für Jäger in Europa

Veröffentlicht am 24. Februar 2024, 11:05 / © jacqueline macou/Pixabay

Jagdpräsident Maximilian Mayr Melnhof zeigt sich erfreut über das Ergebnis und betont, dass die Jagdfeinde an der klaren Vernunft der Menschen scheitern. Franz Mayr-Melnhof-Saurau, Landesjägermeister Steiermark, hebt hervor, dass die Umfrage das grundlegende Verständnis für die Jagd als lebendige Symbiose mit der Natur bestätigt. Die Akzeptanz in Österreich sei ein Resultat des aktiven Dialogs, besonders in den Naturwelten der Steiermark.

#DasistJagd-Kampagne

Die Umfrage offenbart auch einen Bedarf an umfassender Information über die Jagdausübung. Jagd Österreich reagiert darauf mit der Informationskampagne #DasistJagd, die auf www.dasistjagd.at und in den sozialen Medien Einblicke in die facettenreiche Welt der Jägerinnen und Jäger bietet.

„Jagd ist gelebter Natur- und Artenschutz“

Präsident Mayr Melnhof unterstreicht: „Jagd ist kein Sport, kein Hobby, keine Nebenbeschäftigung. Jagd ist gelebter Natur- und Artenschutz.“ Die Jagd hat weltweit eine zentrale Rolle im Natur- und Artenschutz, wobei die Jagd im Ausland häufig kritisiert wird.

Umfrage zeigt Zustimmung zur Jagdpraxis

Die Umfrage zeigt jedoch, dass 70 % der Befragten zustimmen, dass Jäger Teile eines legal erlegten Wildtiers als Andenken behalten können, wenn Naturschutzmaßnahmen gefördert und internationale Vorschriften eingehalten werden. Der internationale Rat zur Erhaltung des Wildes und der Jagd (CIC) bekräftigt diese Erkenntnisse in den „Trophy Hunting Facts“. Die Jagd trägt nachweislich zum Artenschutz bei, bekämpft Wilderei und fördert gleichzeitig lokale Gemeinschaften.