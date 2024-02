Millionen-Investition: Neues Vereinsgebäude entsteht in Velden

Vor genau einem Jahr fiel der entsprechende Beschluss: 750.000 Euro stellte das Land im Rahmen seiner Sportförderung zur Verfügung, die gleiche Summe kam von Seiten der Gemeinde. 340.000 Euro brachte der Verein selbst für die Baumaßnahmen auf.

Dann folgten Preissteigerungen in der Baubranche

Aufgrund der negativen Preisentwicklungen in der Baubranche will die Landesregierung in ihrer nächsten Sitzung am Dienstag nun eine zusätzliche Finanzierung für das Projekt beschließen. 200.000 Euro sollen dem Verein aus dem EU-Resilienzfonds zur Verfügung gestellt werden. Der Verein selbst erhöht seinen Investitionsanteil auf rund 650.000 Euro. Die Gesamtbaukosten für das Projekt erhöhen sich nach dem neuen Finanzierungsplan damit von 1,8 Millionen Euro auf 2,35 Millionen Euro. „Der Resilienzfonds wurde von der EU eingerichtet, um coronabedingte Schäden in Wirtschaft und Gesellschaft abzufedern. Kärnten erhielt aus diesem Fonds insgesamt 32,5 Millionen Euro. Wir unterstützen mit dieser zusätzlichen Finanzierung von 200.000 Euro nicht nur den regionalen Sport und unsere Jugend, sondern ebenso den heimischen Tourismus“, erklärt Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ).

Spatenstich erfolgt am Mittwoch

Der Um- und Ausbau des Vereinsgebäudes umfasst unter anderem Digitalisierungsmaßnahmen, den Umbau bestehender Beleuchtungssysteme auf LED-Technologie, eine thermische Sanierung, die Sanierung von Heiz-, Lüftungs- und Kühlsystemen sowie die Erneuerung von Strom- und Datenleitungen. Der Spatenstich für den Um- und Ausbau erfolgt am kommenden Mittwoch.





Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.02.2024 um 11:58 Uhr aktualisiert