Dank Leserfoto: Villacher Polizei entdeckt Vandalismus

Veröffentlicht am 24. Februar 2024

Am heutigen Samstag erhielt die 5 Minuten Redaktion ein Leserfoto von einem beschmierten Parkautomaten. Darauf zu sehen: Ein Parkautomat in der Freihausgasse in Villach, der komplett mit grauer Farbe beschmiert war. „Wirklich ärgerlich, wer macht denn sowas?“, fragt der Leser zu dem Bild.

Beamte wurden sofort ausgeschickt

Auf der Suche nach der Antwort, wandte sich 5 Minuten an die Polizei, um festzustellen, ob es sich hierbei um Sachbeschädigung, Vandalismus oder Ähnliches handelt. Das Ende vom Lied: Der Vorfall war noch gar nicht bekannt. Sofort wurden Beamte der Polizeiinspektion Villach Hauptplatz ausgesendet, um sich den Sachverhalt anzusehen.

Anzeige gegen Unbekannt

„Wir konnten den beschädigten Automaten ausfindig machen. Weitere Parkautomaten wurden nach ersten Kenntnissen nicht beschädigt“, heißt es kurze Zeit später gegenüber 5 Minuten. Nun wird eine Anzeige wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt gestellt – und das nur wegen eines Leserfotos! Danke für euren täglichen Einsatz!

